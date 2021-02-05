Всемирный день радио 2021: лучшие поздравления с праздником
Всемирный день радио (World Radio Day) — довольно молодой праздник. Его отмечают ежегодно 13 февраля с 2012 года по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. В этот день не забудьте поздравить знакомых радийщиков с праздником.
«Хочу пожелать всегда настраиваться на любимую волну удачи и везения, ловить частоты счастья и веселья, выбирать песни, поднимающие настроение и тонус, слушать хорошие новости, интересные истории и добрые советы».
По радиоволнам плывут поздравления
Из точек различных плывут.
В День радио тёплый погожий весенний
Для вас пожеланья несут!
Для вас, дорогие владыки эфира!
Для вас, мастера передач!
Желаем вам счастья, желаем вам мира
Успехов, здоровья, удач!
В этот день мы поздравляем
Всех, кто служит радио
Счастья радости желаем
И добра желательно
В этот день душа пусть будет
Счастьем, радостью полна,
А судьбой пусть управляет
Счастья радиоволна.
Будьте Вы всегда такими:
Умными, веселыми,
Пусть Вас слушают всегда
Городами с селами.
В Ваш праздник профессиональный
Мы все спешим поздравить Вас!
В эфире шторм тридцатибалльный
От поздравлений в этот час!
Любви желаем, счастья, мира,
Благополучия, добра,
Несут пусть по волнам эфира
Вас лишь попутные ветра!
На отдыхе и в офисе,
В дороге, за рулём
По радио мы новости
Мгновенно узнаём.
Пускай до сонных пирамид,
Крутых прибрежных скал
И к самым звёздам долетит
Ваш радиосигнал!
Любители и профессионалы,
Судьбу свою связавшие с волной,
Клянутся: если б радио не знали,
Напрасен был бы весь их путь земной!
Без радио мозги постигнет тление!
Без радио весь мир убог и сир…
С Днем радио примите поздравления,
Которые Вам нынче шлю в эфир!
Напомним, 16 ноября отмечают День работников радио, телевидения и связи Украины. Это профессиональный праздник работников информационной сферы.8
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter