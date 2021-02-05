Всемирный день радио 2021: лучшие поздравления с праздником

Всемирный день радио (World Radio Day) — довольно молодой праздник. Его отмечают ежегодно 13 февраля с 2012 года по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. В этот день не забудьте поздравить знакомых радийщиков с праздником.

«Хочу пожелать всегда настраиваться на любимую волну удачи и везения, ловить частоты счастья и веселья, выбирать песни, поднимающие настроение и тонус, слушать хорошие новости, интересные истории и добрые советы».

По радиоволнам плывут поздравления

Из точек различных плывут.

В День радио тёплый погожий весенний

Для вас пожеланья несут!

Для вас, дорогие владыки эфира!

Для вас, мастера передач!

Желаем вам счастья, желаем вам мира

Успехов, здоровья, удач!

В этот день мы поздравляем

Всех, кто служит радио

Счастья радости желаем

И добра желательно

В этот день душа пусть будет

Счастьем, радостью полна,

А судьбой пусть управляет

Счастья радиоволна.

Будьте Вы всегда такими:

Умными, веселыми,

Пусть Вас слушают всегда

Городами с селами.

В Ваш праздник профессиональный

Мы все спешим поздравить Вас!

В эфире шторм тридцатибалльный

От поздравлений в этот час!

Любви желаем, счастья, мира,

Благополучия, добра,

Несут пусть по волнам эфира

Вас лишь попутные ветра!

На отдыхе и в офисе,

В дороге, за рулём

По радио мы новости

Мгновенно узнаём.

Пускай до сонных пирамид,

Крутых прибрежных скал

И к самым звёздам долетит

Ваш радиосигнал!

Любители и профессионалы,

Судьбу свою связавшие с волной,

Клянутся: если б радио не знали,

Напрасен был бы весь их путь земной!

Без радио мозги постигнет тление!

Без радио весь мир убог и сир…

С Днем радио примите поздравления,

Которые Вам нынче шлю в эфир!

Напомним, 16 ноября отмечают День работников радио, телевидения и связи Украины. Это профессиональный праздник работников информационной сферы.

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