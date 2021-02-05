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Общество и люди

Толкавшие автозак задержанные в России стали мемом

15:53 5 февраля 2021
Задержанные толкают автозак

История с россиянами, которые были задержаны в ходе протестных акций, а потом были вынуждены толкать застрявший полицейский автобус, стала мемом.

Напомним, что несколько молодых людей, у которых в обуви не было шнурков, выталкивали автобус — видео разместил ресурс «Двач». «Ничего необычного, просто задержанные сами толкают заглохший автозак», — говорилось в комментарии к видео.

Это видео моментально разлетелось по сетям, за чем последовали и «вариации» на эту тему. Так, ресурс «Баба і кіт» выложил в сеть новую интерпретацию картины «Бурлаки на волге» художника Ильи Репина.

Напомним, что во время акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России были задержаны около пяти тысяч митингующих. В сети размещались фото- и видеоподтверждения жестокго отношения силовиков к протестующим.

Фото — скриншот.

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