27.73 / 27.94 33.07 / 33.49
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Украине запустили онлайн-дневник для жертв домашнего насилия

16:56 5 февраля 2021
Кулак

В Украине запустили онлайн-платформу для людей, которые стали жертвами насилия.

Как сообщают в Минюсте, платформа «Мне кажется» (https://itseems.com.ua) — своеобразный дневник, на страницах которого люди анонимно могут рассказать о своей ситуации и прочесть истории других людей.

«Много историй жертв насилия схожи между собой, поэтому на платформе они выделяются в спецкатегории. Также каждый человек, который пишет свою историю, по желанию может оставить свои данные для обратной связи. Каждая история опубликована абсолютно анонимно, однако публикацией можно поделиться в социальных сетях и мессендежерах», — отмечают в Минюсте.

Люди, оказавшиеся в сложных жизненных условиях, могут найти контакты специальных служб, куда можно обратиться за помощью в случае домашнего насилия.

Напомним, что в 2017 году Рада поддержала закон о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Иллюстративное фото с Pixabay.

63

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
София Ротару на сцене

«Сказать, не сказать…» София Ротару рассмешила российского олигарха на его юбилее

Анджелина Джоли

Ноги от ушей: дочери Анджелины Джоли Шайло и Вивьен впечатлили модельными фигурами

Мишина и Эллерт

В жизни Мишиной и Эллерта «появилась еще одна красивая женщина»

байсаров

Внук Аллы Пугачевой обеспокоил подписчиков своей идеей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер