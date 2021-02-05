За отказ — увольнение: "бюджетников" в ОРЛО заставляют прививаться российской вакциной

В конце января в так называемой «ДНР» сообщили, что в «республике» начинается вакцинация от COVID российским препаратом «Спутник V».

Судя по тому, что поставки в Донецк и Луганск идут почти синхронно, вакцинация началась и в оккупированной части Луганщины.

В Восточной правозащитной группе сообщили, что в Красном Луче, Антраците и Лутугино зафиксированы первые отказы людей от вакцинации «СПУТНИК V».

По состоянию на 04 февраля стало известно о 27 «отказниках», но их число растет. Все люди работают в бюджетной сфере. Это врачи и медсестры скорой помощи, медсестры, сотрудники «народной милиции», работники городских организаций.

На тех, кто отказывается вакцинироваться, администрации учреждений оказывают давление. В частности, медикам грозят не платить надбавки за работу с ковид-больными, а также не госпитализировать в случае заражения инфекцией.

«Народным милиционерам» «светит» увольнение и отправка на передовую. Для сотрудников местных «администраций» — увольнение, не оплата больничного листа в случае заболевания коронавирусом.



Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма получат доступ к вакцине от коронавируса в пунктах вакцинации на территориях, подконтрольных Украине. По словам Ляшко, вакцинация от COVID-19 будет добровольной и бесплатной.

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