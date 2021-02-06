В России женщина заявила в полицию, что ее "изнасиловал конь"

В России в полиции Челябинской области организована служебная проверка по факту появления рапорта, в котором со слов местной жительницы сообщается, что ее изнасиловал конь. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД региона, пишет Российская газета.

Анекдотичная история получила огласку после того, как фото странного рапорта на имя начальника отделения полиции было опубликовано в соцсетях. В нем в частности указано, что 3 февраля в 23.35 в дежурную часть отдела полиции «Южный» ОМВД по Миассу поступил звонок от 46-летней женщины, которая сообщила об этом происшествии.

Как выяснилось, произошла ошибка — заявительница, имея в виду мужчину, в сердцах кричала в трубку, что «этот конь ее изнасиловал». В итоге упоминание о животном было скрупулезно отражено в документе.

«В ходе проверки установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В сообщении о преступлении она не назвала анкетные данные обидчика, а воспользовалось неформальной лексикой», — пояснили в местной полиции.

В дальнейшем факт преступления не подтвердился. Выяснилось, что упомянутый женщиной мужчина имеет неформальное прозвище Конь. Вместе с тем, как установила проверка, служебное сообщение о преступлении сфотографировал и разместил в соцсетях вольнонаемный работник ОМВД. За это виновный будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, отметили в ГУ МВД региона.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Иркутской области России следователи возбудили дело об изнасиловании заключенного СИЗО-1 в региональном центре Кежика Ондара.

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