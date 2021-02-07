"Трубадур бандитов и вымогателей": в Твери требуют снести памятник шансонье Михаилу Кругу

На имя президента России Владимира Путина поступило письмо от высокопоставленного ветерана МВД, который потребовал сноса памятника уроженцу Твери Михаилу Кругу, который установлен в центре города на Бульваре Радищева, пишет News.ru.

Это письмо по инстанции пришло в городской отдел министерства культуры Твери. В письме скульптуру артиста, сидящего на лавочке, называют «памятником разнузданности 90-х».

«Многих тверичей этот памятник не просто раздражает, а оскорбляет. Тверь это не город, простите, гопоты, а культурный, образовательный, научный центр. В нем не нужны точки притяжения для шабашей любителей блатных песен. Очень просим принять меры. Городские власти не реагируют, а областные власти поощряют это безобразие», — пишет автор письма.

По его мнению, Круг популяризировал криминал, воров и бандитов.

«Справедливый вопрос — ради кого гибли наши товарищи? Ради тех, кому так нравятся лихие парни из 90-х, насиловавшие их жен и дочерей, отбиравшие их долю в бизнесе, облагавшие их данью за „крышу“? Трубадуру бандитов и вымогателей, бандитов и насильников, тому, кто воспитывал и продолжает воспитывать им молодую смену памятник стоит прямо в историческом центре Твери. Нам всем, действующим сотрудникам, ветеранам, правоохранительным органов, живым и погибшим, плюнули в лицо (памятник стоит в шаговой доступности от прокуратуры Тверской области, на соседней улице)», — возмущается бывший правоохранитель.

В то же время, Вадим Цыганов, муж певицы Вики Цыгановой, считает претензии к Михаилу Кругу абсолютно незаслуженными.

«Его называют шансонье, но он себя таковым не считал. А определял, как автора, работающего в жанре русской песни. Если придираться к его творчеству, тогда надо запрещать и Розенбаума с его „Гоп-стоп…“, и Владимира Высоцкого… Самая известная „блатная“ песня Круга — „Владимирский централ“. Но вспомните, как она начинается: „Весна опять пришла и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно…“. Да это ж практически детское стихотворение! Где здесь пропаганда зла? К тому же в конце жизни он отошел от этой тематики. Золотил за свой счет купола церквей, был настоящим патриотом своего края. И абсолютно достоин этого уютного, абсолютно не пафосного памятника», — утверждает Цыганов.

Как писали «ФАКТЫ», настоящий убийца Михаила Круга жив и находится на свободе. Бывшие участники тамбовской преступной группировки рассказали журналистам, что все четыре предпринимателя, которые «заказали» Круга, также живы и на свободе. Следователям якобы известны их имена. Но не нашлось достаточно доказательств, чтобы привлечь их к суду.

Фото: wikipedia.org

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