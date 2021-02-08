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Общество и люди

День святого Валентина 2021: романтичные открытки и поздравления

21:08 13 февраля 2021
С Днем святого Валентина&nbsp;— открытка

14 февраля отмечают самый романтичный праздник в году — День святого Валентина, день любви и романтики. Это прекрасный повод подчеркнуть свою любовь, подарить внимание и заботу близкому сердцу человеку, признаться в чувствах. Как правило, это делают с помощью валентинок.

«ФАКТЫ» подобрали для вас романтичные открытки и трогательные поздравления.

В праздник верности, любви
Поздравления прими.
Мира тебе и тепла,
Счастья, нежности, добра.

Вот летают валентинки,
Ищут в мире половинки,
А тебе сейчас желаю
Океан любви без края.

С Днем святого Валентина,
С днем любви тебя, родной.
Я ценю тебя, любимый,
Рада быть твоей женой!

Рада, что у нас есть дети,
Полной чашей стал наш дом.
Каждый день на белом свете
Будь со мною счастлив в нём!

В День святого Валентина
Я тебе скажу, любимый:
Счастлива с тобой, родной.
Послан небом мне, судьбой.

Будь всегда здоров, успешен
И ко мне всегда будь нежен.
Пусть исполнятся мечты,
Лучший в мире — это ты!

В День святого Валентина
Я любви желаю сладкой,
Как варенье из малины,
Как с орехом шоколадка,
Как пирожные и кексы,
Как клубничный торт огромный.
С праздником тебя чудесным,
С долгожданным Днем влюбленных!

Поздравляю с днём влюблённых!
Хоть зима вокруг сейчас,
Пусть не будет дней холодных
В сердце и в глубинах глаз.
Будет только радость светлой,
Окрыляющей — любовь,
Обязательно ответной.
Так что душу подготовь.

Больше поздравлений с Днем влюбленных — смотрите здесь.

Дизайнер Кристина Гусина рассказала, какие подарки можно преподнести любимым в День святого Валентина.

Открытки от Вonnycards.ru

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