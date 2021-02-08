День святого Валентина 2021: романтичные открытки и поздравления

14 февраля отмечают самый романтичный праздник в году — День святого Валентина, день любви и романтики. Это прекрасный повод подчеркнуть свою любовь, подарить внимание и заботу близкому сердцу человеку, признаться в чувствах. Как правило, это делают с помощью валентинок.

«ФАКТЫ» подобрали для вас романтичные открытки и трогательные поздравления.

В праздник верности, любви

Поздравления прими.

Мира тебе и тепла,

Счастья, нежности, добра.

Вот летают валентинки,

Ищут в мире половинки,

А тебе сейчас желаю

Океан любви без края.

С Днем святого Валентина,

С днем любви тебя, родной.

Я ценю тебя, любимый,

Рада быть твоей женой!

Рада, что у нас есть дети,

Полной чашей стал наш дом.

Каждый день на белом свете

Будь со мною счастлив в нём!

В День святого Валентина

Я тебе скажу, любимый:

Счастлива с тобой, родной.

Послан небом мне, судьбой.

Будь всегда здоров, успешен

И ко мне всегда будь нежен.

Пусть исполнятся мечты,

Лучший в мире — это ты!

В День святого Валентина

Я любви желаю сладкой,

Как варенье из малины,

Как с орехом шоколадка,

Как пирожные и кексы,

Как клубничный торт огромный.

С праздником тебя чудесным,

С долгожданным Днем влюбленных!

Поздравляю с днём влюблённых!

Хоть зима вокруг сейчас,

Пусть не будет дней холодных

В сердце и в глубинах глаз.

Будет только радость светлой,

Окрыляющей — любовь,

Обязательно ответной.

Так что душу подготовь.

Больше поздравлений с Днем влюбленных — смотрите здесь.

Дизайнер Кристина Гусина рассказала, какие подарки можно преподнести любимым в День святого Валентина.

Открытки от Вonnycards.ru

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