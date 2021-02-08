Скандальную профессоршу киевского педуниверситета отстранили от преподавания

Профессор кафедры НПУ имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко, назвавшая Украину «американской колонией», утверждает, что ее не уволили из вуза, но фактически отстранили от преподавания Об этом сообщает Hromadske.

«Университет полностью заблокировал любые информационные контакты. Мне только устно было сообщено, что я не уволена, и я получила подтверждение в виде заработной платы. От пар меня отстранили. Официальной причины документально я не получила», — заявила Бильченко.

По ее словам, готовится адвокатский запрос для получения разъяснений по сложившейся ситуации.

Первая проректор университета Тамара Новицкая сказал, что дело преподавательницы изучает рабочая группа, которая сообщит результаты на заседании ученого совета.

Напомним, из поэтического творчества Бильченко стало известно, что у нее есть «хороший доктор».

Фото: Facebook Евгении Бильченко

146

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter