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Общество и люди

Без операции не обойтись: в Киевском зоопарке спасают гориллу Тони

20:07 8 февраля 2021
Тони, 2019 год

Старожила Киевского зоопарка — самца гориллы Тони — готовят к операции. У примата, которому уже 46 лет, диагностировали непроходимость кишечника, сообщает Телеканал «Киев».

По словам ветеринара Виталия Кобылинского, проблема в том, что во время операции горилле понадобится общая анестезия, тогда как опыта подобных процедур в отношении престарелых «пациентов» у киевских ветеринаров на данный момент нет.

В настоящее время животному сменили рацион в надежде, что это поможет решить проблему без операции. Такой совет киевлянам дали кураторы международной Племенной книги по гориллам.

Тони попал в киевский зоопарк из Германии, когда ему было 25 лет. К нам его перевезли по европейской программе сохранения редких видов животных. В Киеве новенький должен был составить компанию горилле Дори, но потомства пара не дала, а со смерти Дори в 2004 году Тони остался одиночкой.

По словам работников зоопарка, ранее Тони имел проблемы с весом из-за того, что посетители его подкармливали.

Напомним, в августе 2019 года Тони с размахом «отметил» 45-летие. Уже тогда служители зоопарка отмечали его привычку постоянно выпрашивать еду у посетителей — чипсы, поп-корн, мороженое, булки, что пагубно отражалось на организме примата.

Фото Игоря Осипчука, «ФАКТЫ»

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