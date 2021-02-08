Огненный дракон и терракотовая армия: в Киеве пройдет Фестиваль гигантских китайских фонарей

12 февраля на столичном Певческом поле стартует красочный Фестиваль гигантских китайских фонарей — всемирно известная выставка, которая уже побывала более чем в 40 странах мира. Как уже проверено, инсталляциям не страшны зимние морозы, ветер и снег.

Как разъяснили организаторы мероприятия, выставка отражает элементы китайской культуры, а благодаря подсветке фигур изнутри создается волшебная атмосфера, навеянная миром сказок и легенд Поднебесной.

— Киевляне уже не раз имели возможность побывать на подобных выставках, на которых демонстрировались огромные китайские фонари, — рассказал «ФАКТАМ» Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event, организатора выставки. — Во всем проглядываются китайские мотивы, а формат представления прежний. Посетители увидят более 30 тематических локаций, раскрывающих таинственный мир Поднебесной. Среди них — легендарная «терракотовая армия», «великая китайская стена», долины цветов, леденцов, дерево желаний с волшебными пандами, Сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд. Специальным гостем программы станет фотогеничный гигантский Огненный Лев, с которым гости могут сделать оригинальное фото на память.

Это будет настоящий сказочный парк, где на входе вас встретят аниматоры в китайских костюмах. Вдоль аллеи расположатся аттракционы, посетителей будут сопровождать разнообразные светящиеся в темноте объекты — фигуры и волшебные домики с активностями для детей. На локациях разместят уже знакомые и совершенно новые яркие фигуры. Дети смогут принять участие в разных конкурсах с призами.

Чтоб окунуть посетителей и в праздничную атмосферу, старт шоу китайских фонарей организаторы приурочили к празднованию Китайского Нового года. А как известно, по китайскому календарю он наступит 12 февраля.

В Печерском ландшафтном парке заканчиваются последние приготовления: монтаж конструкций для огромных световых инсталляций и аттракционов. Как и ранее, установкой занимаются в основном специалисты из Китая. Это объемная и кропотливая работа. Ведь для сборки каждой из 300 экспонируемых на иллюминационных локациях фигур (некоторые достигают шестиметровой высоты) используют более 500 деталей. Сообщается, что все инсталляции выполнены вручную из натурального шелка — на это ушло более трех километров ткани.

Для экспозиции выбрано темное время суток — именно тогда фигуры предстают во всей красе. В парке яркие инсталляции подсвечиваются изнутри тысячами led-ламп, что позволяет добиться ощущения атмосферы иллюминационной магии. А по выходным дням гостей ожидает еще и завораживающее фаер-шоу, во время которого артисты продемонстрируют умение подчинять огненную стихию. Кроме того, предусмотрены масса мастер-классов, фуд-корты, развлекательные зоны, аттракционы для взрослых и детей, интерактивы и другие сюрпризы.

Фестиваль продлится до 28 марта. Напоминаем, что на территории парка действуют карантинные ограничения: посетителей допускают только в защитных масках, также проводится контроль количества посетителей, одновременно находящихся на территории парка.

Адрес: Певческое поле (Лаврская, 31), время работы: 17:00- 22:00 ежедневно. Вход на территорию парка платный. До 11 февраля можно заказать билеты с 40-процентной скидкой

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Фото и видео: https://chinafest.com.ua/



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