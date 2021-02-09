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Общество и люди

«Сейчас я уже счастлива»: потерявшая мужа София Стужук ответила на «провокационный» вопрос

16:37 9 февраля 2021
софия стужук

София Стужук, вдова умершего от коронавируса популярного Instagram-блогера Дмитрия Стужука, предполагает, что у нее будет новая семья, а у троих детей Софии появятся младшие братья и сестры. Стужук готова воспитать семерых наследников.

«Сейчас я уже полноценна и счастлива. Я уже мама аж троих прекрасных деток. И я уже счастлива в этом амплуа… В целом, я человек больше про семью и семейные ценности… Когда придет время, и я встречу человека, с которым создам полноценную семью, уверена, что оба будем хотеть ее продолжения, расширения. Я на еще двоих точно готова. А может и на четверых», — рассказала блогер, отвечая на провокационный вопрос о своих семейных планах.

Instagram-блогер Дмитрий Стужук умер в 34 года от осложнений COVID-19. Заразился Стужук во время поездки в Турцию. Попав в больницу, блогер-миллионник признал, что недооценивал опасность коронавируса.

София резко ответила тем, кто посчитал, что она неправильно скорбит по мужу. По словам блогерши, они с мужем любили друг друга как умели, но история любви получилась не волшебной сказкой, а запутанным сериалом с трагическим финалом.

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