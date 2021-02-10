Киевский супермаркет уволил кассиршу, отказавшуюся обслуживать покупателей на украинском языке

В сети сообщили об увольнении кассира супермаркета, которая после замечания отказалась обслуживать покупателя на украинском языке.

Об этом случае сообщается в социальных сетях на страничке «Рух «За мову». Авторы сообщения уточняют, что покупатель описала эту ситуации в Facebook и рассказала, что после ее просьбы перейти на украинский кассир ответила: «Началось».

Отмечается, что позже с ней связалась управляющая и сообщила об увольнении кассирши. На страничке выложены сканы как текста покупательницы, так и ответа, где говорится об увольнении сотрудницы магазина.

Напомним, что норма закона, согласно которой все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке, вступила в силу с 16 января 2021 года.

Фрагмент фото со странички сообщества «Рух «За мову» в социальных сетях.

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