Концерт Viva La Musica и фестиваль гигантских китайских фонарей: куда пойти в Киеве в выходные

11 февраля в 19:00 в Доме актера состоится концерт Viva La Musica! В программе: Besame mucho, Summertime, O Sole Mio и многие другие известные произведения, исполняемые в современной интерпретации в сопровождении рояля, гитары и ударных.

Адрес: ул. Ярославов Вал, 7.

Цена: от 100 грн.

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С 12 февраля по 28 марта на Певческом поле пройдет Фестиваль гигантских китайских фонарей.

Адрес: ул. Лаврская, 33.

Цена: от 75 грн.

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15 февраля в 17:00 в Андреевской церкви состоится музыкальная лекция-беседа, посвященная «сербской странице» в истории Андреевской церкви. В программе: музыкальные произведения XVIII в. в исполнении лирника Яремы.

Адрес: Андреевский спуск, 23.

Цена: 50 грн.

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До 28 февраля в Библиотеке им. Гоголя проходит фотовыставка «Тіні космічних предків».

Адрес: ул. Большая Васильковская, 136.

Вход свободный.

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До 26 февраля в MANDARIN MAISON проходит выставка художника Николая Сологуба «Реинкарнации любви».

Адрес: ул. Бассейная, 6.

Вход свободный.

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До 28 февраля в Национальном музее Тараса Шевченко проходит выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Леси Украинки. В экспозиции: оригинальные театральные костюмы, созданные для спектаклей по произведениям великой поэтессы.

Адрес: б. Т. Шевченко, 12.

Цена: от 30 грн.

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До 26 февраля в Литературно-мемориальном музее-квартире Павла Тычины проходит выставка «Мой путь, то костер, то георгины», посвященная 130-летию со дня рождения поэта.

Адрес: ул. Терещенковская, 5, кв. 1—3.

Цена: 15 грн.

Фото: https://chinafest.com.ua/



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