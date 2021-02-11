Кернес в запрещенном интервью с Гордоном сообщил нюанс о сестре

В интервью, которое мэр Харькова Геннадий, умерший в декабре прошлого года, дал еще в 2013 году журналисту Дмитрию Гордону (само интервью было опубликовано лишь после похорон харьковского городского головы), он упомянул о своей сестре-двойняшке.

По словам Геннадия Кернеса его сестра всего на 10 минут младше. Об этом он, в частности, упомянул, отвечая на вопрос о том, удалась ли его жизнь.

«В каких-то моментах, я думаю, удалась, но мы ведь жить вечно не можем, и сожалею иногда о том, что спросить у родителей не могу, как достижения своего старшего сына (сестра на 10 минут меня младше) они оценивают», — говорил Кернес.

Он также сказал, что именно родители смогли бы лучше ответить на этот вопрос, добавив: «Во всяком случае, я помню, как хотели мои родители, чтобы их сын Гена чего-то добился, и, мне кажется, для них моя жизнь удалась, а для меня все еще впереди».

Напомним, что сын Кернеса, Даниил Привалов, рассказывал, что сестра-двойняшка покойного мэра Харькова Виктория живет в Москве, и что они очень похожи с братом.

Фото Геннадия Кернеса из соцсетей.

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