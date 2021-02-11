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Общество и люди

Стало известно, как нардепа Рудыка накажут за «32-летнюю девочку»

18:01 11 февраля 2021
Рудык

Народного депутата от фракции «За будущее» Сергея Рудыка, который отличился в парламенте сексистским высказыванием, хотят лишить права участвовать в пяти пленарных заседаниях Рады и довести такое решение избирателям через газету «Голос Украины». Об этом в соцсети сообщила Марина Бардина.

Решение приняли на заседании Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Напомним, в январе Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые устанавливают ответственность за проявления сексизма. Одним из инициатором документа стал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, известный своими сексистскими высказываниями.

Корниенко и Арахамия стали даже обладателями премии «Це яйце» за самое сексистское высказывание года. В шорт-лист также попали высказывания бывшего нардепа Евгения Червоненко, начальника Центра соцслужб Кривого Рога Павла Дабижи, гендиректора ТК «Футбол» Александра Денисова и президента Владимира Зеленского.

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