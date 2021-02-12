Расчистивший от снега дорожку для пассажиров водитель автобуса вызвал уважение

В Киеве, где несколько дней подряд, не останавливаясь, идет снег, коммунальщики не успевают расчищать трассы. А подъезды к магазинам, аптекам и автобусным остановкам закрыты огромными сугробами, которые оставила коммунальная техника.

Не все люди могут преодолеть препятствия в виде снежных кучугур. Но есть небезразличные киевляне, готовые поработать на общее благо.

Так поступил водитель автобуса № 43К. На Выдубичах, подъехав к остановке, мужчина взял лопату и расчистил дорожку для пассажиров, сообщает Telegram-канал «Киев сейчас».

Похожий случай произошел в другом районе — на пересечении улиц Вацлава Гавела и Донца. Там мужчина тоже в одиночку сделал дорожку для пешеходов.

Напомним, из-за сложных погодный условий киевские власти даже просили родителей не вести детей в садики и школы.

Похожая ситуация и в других регионах Украины. Машины не могут ехать из-за сугробов. На днях в снегу застряла скорая помощь, которая спешила к 9-месячному ребенку. Эвакуировать малыша пришлось спасателям.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни снегопады в Украине должны прекратиться, но усилятся морозы и ветер.

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