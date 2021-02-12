27.75 / 27.96 33.43 / 33.84
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Расчистивший от снега дорожку для пассажиров водитель автобуса вызвал уважение

13:05 12 февраля 2021
водитель

В Киеве, где несколько дней подряд, не останавливаясь, идет снег, коммунальщики не успевают расчищать трассы. А подъезды к магазинам, аптекам и автобусным остановкам закрыты огромными сугробами, которые оставила коммунальная техника.

Не все люди могут преодолеть препятствия в виде снежных кучугур. Но есть небезразличные киевляне, готовые поработать на общее благо.

Так поступил водитель автобуса № 43К. На Выдубичах, подъехав к остановке, мужчина взял лопату и расчистил дорожку для пассажиров, сообщает Telegram-канал «Киев сейчас».

Похожий случай произошел в другом районе — на пересечении улиц Вацлава Гавела и Донца. Там мужчина тоже в одиночку сделал дорожку для пешеходов.

Напомним, из-за сложных погодный условий киевские власти даже просили родителей не вести детей в садики и школы.

Похожая ситуация и в других регионах Украины. Машины не могут ехать из-за сугробов. На днях в снегу застряла скорая помощь, которая спешила к 9-месячному ребенку. Эвакуировать малыша пришлось спасателям.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни снегопады в Украине должны прекратиться, но усилятся морозы и ветер.

277

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Королева с мамой

«Это фильм ужасов»: подписчики Наташи Королевой накинулись на внешний вид ее матери

Оксана Марченко с котом

«Эти злые дни вокруг семьи»: Оксана Марченко сообщила о беде с котом

Леся Никитюк

Лесю Никитюк перекосило от скандала Поляковой с Кароль

Сумская и Марченко

Ольга Сумская заплакала из-за беды у Оксаны Марченко

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер