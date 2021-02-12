Сретение: что это за праздник и чего нельзя делать в этот день

15 февраля православные и грекокатолики отмечают один из самых древних христианских праздников — Сретение Господне (на старословянском языке слово «сретение» имеет два значения — «встреча» и «радость»). Сретение относится к двунадесятым праздникам (т. е. к двенадцати важнейшим после Пасхи церковным торжествам литургического года) и посвящено событию, описанному в Евангелие от Луки: встрече жившего в Иерусалиме праведника — старца Симеона (в переводе с древнееврейского это имя означает «слышание») — с младенцем Иисусом.

Предание гласит, что, когда египетский царь Птоломей II Филадельф (285−247 до н. э.) захотел пополнить Александрийскую библиотеку (одну из самых известных и крупнейших древних библиотек) священными книгами, в Александрию прибыли 72 мудреца для перевода Священного Писания с еврейского языка на греческий. Среди них был и праведный Симеон. Переводя Книгу пророка Исайи, он был весьма смущен из-за слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Уверенный, что произошла ошибка, Симеон решил исправить ее и заменить слово «Дева» на «Жена». Но ангел Господень не дал ему сделать это и сказал, что он не умрет, пока собственными глазами не увидит, как сбудется это пророчество Исайи.

Правда, существует и другая, менее распространенная, версия этого события: возвращаясь из Египта в Иерусалим после окончания работы над переводом (кстати, он получил название «Перевод 72-х толковников»), Симеон бросил свой перстень в реку, сказав, что поверит «изречению Пророка по букве», если вернет себе этот перстень. На следующий день в одном из селений он купил рыбу. А когда начал ее есть, обнаружил в ней свой перстень и тогда же получил от ангела Господнего то самое предсказание о встрече со Спасителем мира.

Ждать предсказанную встречу праведному Симеону пришлось очень долго — более 300 лет. И произошла она, когда, исполняя закон Моисея, на 40-й день после рождения Сына Дева Мария и Иосиф пришли с Иисусом в Иерусалимский храм, чтобы посвятить первенца Богу (это делалось, во-первых, потому, что по закону всё первородное принадлежит Богу и должно быть выкуплено, и, во-вторых, в память об исходе евреев из Египта, освободившего их от четырехвекового рабства), а также принести очистительную жертву (она состояла из жертвы всесожжения — годовалого ягненка и жертвы во оставление грехов — голубка). Но если у семьи не было возможности пожертвовать ягненка, можно было принести «две горлицы или два птенца голубиных». Хотя Богородица и не нуждалась в очистительной жертве, так как Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия, но она решила соблюсти закон. А поскольку семья жила небогато, очистительной жертвой стали два голубка.

В храме к ним подошел Симеон, который мгновенно узнал в Иисусе долгожданного Спасителя. Взяв его на руки, старец сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое…» Предупредил праведник Богородицу и об ожидающей ее сына смертельной муке, которая невыносимой болью пронзит и ее материнское сердце. Божье Дитя узнала и 84-летняя вдова Анна-пророчица, много лет жившая и работавшая при храме, которая, по словам евангелиста Луки, «постом и молитвой служила Богу день и ночь».

Филипп де Шампань. Принесение во храм

История праздника

Первые упоминания о празднике в честь этого события относятся к IV веку. Но тогда его отмечали довольно скромно. По преданию, все изменилось с 528 года. А привели к этим изменениям события, происходившие в Антиохии (современный город Антакья на территории Турции) при правлении императора Юстиниана. Долгое время этот регион страдал от бесконечных бедствий: тысячи его жителей гибли во время землетрясений, в пожарах и от моровой язвы. Так продолжалось, пока одному из христиан не было открыто, что катастрофам придет конец, когда Сретение Господне здесь будут отмечать самым торжественным образом. В тот же день состоялось праздничное богослужение, был проведен крестный ход. И действительно, бедствия на длительное время прекратились. С 544 года в знак благодарности Богу этот праздник торжественно отмечался уже практически повсеместно.

Сретение Господне относится к Богородичным праздникам. Облачение священнослужителей в этот день голубого или синего цвета, символизирующих Святого Духа (именно Богородицу церковь называет сосудом Духа Святого) и чистоту.

Что можно и чего нельзя делать в праздник

Верующие люди стараются посетить в этот праздник церковь, чтобы присутствовать на торжественном богослужении (хотя в этом году он и приходится на будний день), а также избегают ссор и неприятных разговоров. И откладывают на другой день работу, выполнение которой не требует срочности.

В храмах освящаются церковные свечи и вода, которые прихожане несут домой и бережно хранят, используя по мере необходимости в течение года.

Освященные на Сретение (в Украине его называют еще Стрiчення, Стрiчання, Громниця и Зимобор) свечи в народе издавна наделялись практически волшебными свойствами и назывались «громниця» («громничка»). Принесенными из церкви «громницами» рисовали в доме кресты, призванные защищать семью от всякого зла, огнем этих свечей слегка «підкурювали» детям волосы, чтобы грома не боялись. «Громницю» зажигали перед образами, чтобы защитить себя и свой дом от удара молнии и пожара, чтобы мороз не побил деревья, а наводнение не повредило жилье и посевы. А еще сретенскую свечу вкладывали умирающему человеку в руки при чтении отходной молитвы, чтобы ее пламя помогло ему защититься от нападок нечистой силы во время загробных мытарств.

Всегда высоко ценилась и освященная на Сретение вода (в том числе та, которая набрана для освящения «з-під стріхи»). Очень полезной сретенскую воду считали для беременных женщин и младенцев. Применяли ее и при лечении разных болезней, особенно вызванных «дурным глазом», а также в качестве защиты от ведьминских чар. Сретенской водой кропили скот перед первым выгоном на пастбище и ульи на пасеке в начале сезона. Ею, приговаривая: «Боже тобі поможи!», окропляли отправляющихся за солью чумаков, их волов и возы. Ею со словами: «Боже тебе збережи!» окропляли и воинов, идущих на войну.

Издавна в народе считалось, что на Сретение зима встречается с летом и между ними идет спор, кому уходить, а кому оставаться (отсюда и названия Стрiчення, Стрiчання, Зимобор). Бытовало мнение, что если к вечеру праздничного дня потеплеет, побеждает лето, а значит, скоро наступит весна, если похолодает и выпадет снег — верх одерживает зима, которая продержится еще достаточно долго.

Погодные приметы

В этот день всегда особенно внимательно следили за погодой. По народным приметам, если на Сретение метель, то весна наступит нескоро и будет холодной.

Если перед закатом солнце полностью спрячется за облака, то через девять дней наверняка ударят морозы.

Если день выдастся солнечным, снега выпадет больше, чем было до этого.

Запоздалое наступление весны в случае оттепели в этот день подтверждают и народные пословицы: «Як на Стрітення півень нап’ється води з калюжі, то жди ще стужі» и «Як нап’ється півень води, то набереться господар біди».

А еще считалось, что из-за крайне нестабильной погоды в это время года большие неприятности ожидают того, кто решится в праздничный день отправиться в дальний путь. Об этом предупреждала еще одна народная пословица: «На Сретение отправишься в дорогу — скоро домой не вернешься».

Знатоки народных традиций рассказывают также, что на Сретение во многих областях Украины хозяева гадали на урожай. На ночь они выставляли во двор миску с зерном. Если утром зерно было покрыто росой, можно было рассчитывать на хороший урожай. Отсутствие росы считалось плохим знаком. А на Гуцульщине в этот день определяли, каким будет урожай кукурузы. Для этого клали во дворе яйцо и через какое-то время смотрели: если яйцо треснуло (например, по причине сильного мороза), кукурузы будет столько, «що аж кошниці тріскатимуться від її кількості». Если яйцо останется целым — ожидается недород. Кстати, хорошего урожая кукурузы можно было ожидать и при наличии длинных сосулек под крышами. А капель в праздничный день предвещала приличный урожай пшеницы. Тихая, ясная погода на Сретение — к урожаю льна и роению пчел, ветер — к богатому урожаю фруктов (но для погоды в ближайшее время это не очень хороший знак).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как отмечают Сретение римокатолики и протестанты в разный странах.

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