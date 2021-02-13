Американка Барбара Хейли из Су-Сити (Айова) давно увлекается лотереями, используя каждый раз один и тот же набор цифр. Но однажды в связи с карантином она решила доверить покупку билета своему супругу Стиву. Он должен был отметить номера 5−9-17−27−28 (означающие дни рождения членов семьи), но из-за плохого зрения мужчина вместо девятки обвёл восьмёрку, пишет UPI.

Как ни странно, но ошибка оказалась весьма удачной — Барбара и Стив выиграли 150 тысяч долларов!

Жена, которая всегда подшучивала над благоверным, упорно не желающим носить очки, теперь будет смеяться над ним куда меньше. Что же касается денег, то счастливцы признались, что у них пока нет определённых планов — всё произошло слишком неожиданно.

Как писали «ФАКТЫ», недавно некий американец, купивший билет лотереи Mega Millions в штате Мичиган, сорвал джекпот в размере одного миллиарда долларов. На руки победитель после вычета налогов получит 739,6 миллиона долларов. Это второй по величине выигрыш в 19-летней истории Mega Millions и третий за всю историю лотерей в США.

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