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Общество и люди

Сжег квартиру и убил соседку: мужчина странно отреагировал на просьбы не курить в подъезде

17:04 13 февраля 2021
Решение суда

В России мужчина сжег квартиру соседки и убил ее саму из-за просьбы женщины не курить в подъезде. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Так, 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел в подъезд своего дома в Ижевске покурить. 72-летняя соседка сделала россиянину по этому поводу замечание. Разозлившись, он несколько раз ударил женщину имеющимся при себе ножом, а после оттащил тело в ее квартиру и, чтобы спрятать следы преступления, поджег жилье погибшей.

Суд вынес мужчине обвинительный приговор по статье «Убийство». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в центре Николаева сироты-лицеисты зверски убили прохожего. Парни ночью гуляли по городу и встретили на Набережной нетрезвого мужчину, у которого решили отобрать мобильный телефон. Однако тот оказал сопротивление и стал кричать. Тогда его начали избивать. А чтобы заставить замолчать, старший из парней начал колоть жертву ножом (эксперт насчитал более 60 ранений). После этого забрали телефон, который разбили, и убежали с места происшествия.

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