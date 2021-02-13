Умер уроженец Донецкой области, олимпийский чемпион Юрий Власов

13 февраля скончался знаменитый тяжелоатлет, олимпийский чемпион в составе сборной СССР Юрий Власов. Спортсмену было 85 лет. Об этом сообщил спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев.

«Сегодня утром ушел из жизни легенда советского спорта, олимпийский̆ чемпион, писатель Юрий Петрович Власов. Первый̆ человек на планете Земля, поднявший̆ более двух центнеров с помоста над головой̆. Великий̆, сильный̆ и светлый̆ был человек», — написал Кокляев в своем Instagram.

Информацию о смерти спортсмена подтвердил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

21 января сообщалось о госпитализации Власова. Бывшего тяжелоатлета доставили в реанимационное отделение. Позже врачи сообщили, что состояние пациента улучшилось. Но в итоге болезнь оказалась сильнее.

Уроженец Донецкой области Юрий Власов четырежды выигрывал золото чемпионатов мира и шесть раз становился чемпионом Европы. Также на его счету золотая медаль Олимпиады-1960. Киевская легкоатлетка Вера Крепкина вспоминала, что на Олимпиаде Юрий Власов поднял ее и на одной руке пронес по стадиону, чем вызвал овации публики.

В 1964 году Власов завоевал серебро на Играх в Токио, уступив первое место партнеру по сборной СССР Леониду Жаботинскому. Очевидцы вспоминали, что Власов хоть и поздравил соперника, как и полагается по этикету, но очень сильно переживал проигрыш. А потом этот драматический эпизод попал в книгу воспоминаний тяжелоатлета.

Власов пользовался популярностью и за рубежом. Поклонником советского тяжелоатлета неоднократно называл себя киноактер Арнольд Шварценеггер.

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