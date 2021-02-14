Пустят тело на органы: 34-летняя женщина трагически погибла из-за краски для волос

В Бразилии 10 февраля 34-летняя женщина Карине Оливеира Соуза почувствовала себя плохо в одном из салонов красоты, пишет Metropoles.

Бразильянка сама купила и принесла краску для волос, которую затем использовал мастер. В какой-то момент Соуза стала кричать, что задыхается. После этого у нее остановилось сердце.

Несчастную доставили в ближайший госпиталь. Врачи долго боролись за ее жизнь, но не смогли ничего сделать. По предварительным данным, у Соузы случился анафилактический шок из-за одного из компонентов, содержащихся в краске.

В салоне красоты абсолютно шокированы случившимся. Его работники рассказывают, что до этого Карине часто посещала это заведение, чтобы сделать маникюр и депиляцию. Волосы она никогда не красила, но всегда высказывала любопытство, как будет смотреться с другим цветом. К сожалению, этот эксперимент стоил ей жизни.

Родственники решили пустить ее тело на органы, уже подписано соответствующее разрешение. Различные части тела женщины будут использованы для трансплантации нуждающимся пациентам.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве из-за полученных телесных повреждений скончалась в больнице мастер-парикмахер. Как выяснилось, смертельно избила 29-летнюю женщину супруга одного из клиентов. Она была очень недовольна прической мужа и нанесла телесные повреждения парикмахерше.

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