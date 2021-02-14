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Общество и люди

Проверка чувств: влюбленные украинцы приковали друг друга цепью и попытаются так прожить три месяца

13:42 14 февраля 2021
Романтический поступок

Пара молодых харьковчан собираются проверить свои чувства, прожив три месяца в буквальном смысле скованными одной цепью. Для этого Виктория и Александр приехали в Киев, где и прошла церемония их соединения, сообщает ТСН.

Процесс сварки цепи провели возле скульптуры «Единение» на Днепровской набережной.

Все зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепления.

Напомним, несмотря на то, что ПЦУ развенчала мифы о покровителе влюбленных — святом Валентине, «ФАКТЫ» предложили поздравить любимых.

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