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Общество и люди

Автолюбители Киева создали впечатляющую «автовалентинку» из 110 машин

17:00 14 февраля 2021
машины

Автолюбители Киева решили не отставать от других украинцев и поддержали тренд на поздравление сограждан с Днем Святого Валентина.

Но сделали они это необычно — создав огромную «валентинку» из автомобилей, передает Sunray Production.

Уточняется, что самая большая валентинка состоит из 110 автомобилей разных марок.

Ее создали около одного из торговых центров в столице.

«ФАКТЫ» рассказывали, как известные украинцы отметили День влюбленных, а также писали о самых романтичных парах отечественного шоу-бизнеса.

Фото Instagram/sunrayproduction

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