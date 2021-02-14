Автолюбители Киева создали впечатляющую «автовалентинку» из 110 машин
Автолюбители Киева решили не отставать от других украинцев и поддержали тренд на поздравление сограждан с Днем Святого Валентина.
Но сделали они это необычно — создав огромную «валентинку» из автомобилей, передает Sunray Production.
Уточняется, что самая большая валентинка состоит из 110 автомобилей разных марок.
Ее создали около одного из торговых центров в столице.
«ФАКТЫ» рассказывали, как известные украинцы отметили День влюбленных, а также писали о самых романтичных парах отечественного шоу-бизнеса.
Фото Instagram/sunrayproduction84
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