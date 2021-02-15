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Общество и люди

«Это вы больная!» На жену Николая Тищенко накинулись из-за позиции по детским стоматологам

13:41 15 февраля 2021
Алла Барановская

Жена народного депутата Украины Николая Тищенко Алла Барановская подняла тему насилия над детьми в стоматологии и нарвалась на резкую реакцию «мамочек».

В сториз в Instagram Алла Барановская, выступившая против применения насилия к детям в стоматологических кабинетах и обвинившая одного из врачей в таких «методах», опубликовала ряд комментарий женщин, вступившихся за врача.

«Гнойник знатный вскрывается. Фотки мам не публикую, детей на фото мне очень жаль», — прокомментировала она один из критических постов.

Тема детской стоматологии в последнее время на слуху из-за случаев в Ровно. Там женщина-стоматолог жестко обращалась с детьми. Видео, на котором медик бьет мальчика головой о кресло, а девочку трясет за плечи, душит и размахивает перед ее лицом иглой, попало в социальные сети.

Эксклюзивный материал о случаях с этим медиком, которую уволили из клиники и которая открыла частный кабинет, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ».

Фото Аллы Барановской из социальных сетей.

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