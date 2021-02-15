Среди застрявших в Занзибаре украинских туристов оказались глава миграционной службы и «Настя из Уханя»

Анастасия Зинченко, широко известная как «девушка с собачкой из Уханя», в этом году снова пострадала из-за любви к путешествиям. Спустя год после крайне сложной эвакуации из Китая Настя отправилась на Занзибар и оказалась среди тех туристов, которые уже третьи сутки не могут вылететь в Украину.

В тур на Занзибар Анастасия поехала с другом — главой Госмиграции Максимом Соколюком. В прошлом году Соколюк активно участвовал в эвакуации украинки из Уханя, тесное общение переросло в роман. В феврале 2021-гого пара отправилась в путешествие, чтобы отметить годовщину знакомства.

Зинченко видит параллели между событиями 2020 и 2021 годов: «Суть в том, что мы застряли в другой стране, это немного похоже, и даже даты одинаковы, только год разный».

О своих злоключениях на Занзибаре Анастасия рассказывает в Instagram.

Около двух сотен туристов не смогли улететь из Занзибара в Киев. Рейс в Украину несколько раз откладывали, а продлить пассажирам пребывание в отеле не получилось, поскольку на Занзибаре высокий сезон. Туристов размещали в тех местах, с которыми удалось договориться.

В авиакомпании говорят, что сейчас самолет технически готов отправляться, но необходимы разрешения на вылет из страны пребывания. Ожидается, что рейс будет выполнен или вечером 15 февраля, или же пассажиры вернутся домой регулярным рейсом 16 февраля.

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