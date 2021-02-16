Блинный день перед Пепельной средой у католиков: что можно делать накануне Великого поста

В среду, 17 февраля, у римокатоликов и представителей некоторых протестантских церквей начинается Великий пост — время подготовки к самому светлому христианскому празднику — Пасхе Христовой, которая по григорианскому календарю в 2021 году наступит 4 апреля.

Вторник — канун начала Великого поста — во многих католических странах считается праздничным днем. Жирный вторник — так переводится с французского его название Mardi gras. Правда, есть страны, в которых он носит другие названия: например, Покаянный, или Блинный день — в Великобритании, Ирландии, Канаде и кое-где в США. Остатки, или Куцый вторник — в Польше. И везде его отмечают с размахом: здесь и великое множество всяких вкусностей (мясные, рыбные и молочные блюда, обязательные пончики, булочки и блины), и народные гулянья, и богатейшие ярмарки, и карнавальные шествия. Во всяком случае так было в «доковидные» времена.

А заканчивалось веселье незадолго до полуночи во вторник, когда звон колоколов, как правило, главной церкви города возвещал о начале Великого поста.

История поста

Традиция соблюдать различные ограничения перед Пасхой в память о 40-дневном посте Иисуса Христа зародилась приблизительно во II веке. Тогда христиане держали 40-часовой пост в течение Великой пятницы и Великой субботы. Постепенно эта традиция распространялась по всей церкви. Увеличивалась и длительность поста — в IV веке, например, в Риме христиане постились уже три недели, а в Александрии — 40 дней. Именно на сорокадневной подготовке к светлому празднику церковь и остановилась.

Поначалу в римской церкви Великий пост начинался с шестого воскресенья перед Пасхой. Но поскольку в воскресные дни поститься не полагалось, получалось, что практически пост длился всего 36 дней. Поэтому со временем к ним прибавили недостающие дни и начало поста перенесли на среду, получившую название Пепельная среда (лат. Dies Cinerum). Кстати, первоначально Пепельная среда называлась dies cinerum, то есть пепельный день, — именно под таким названием начало Великого поста упоминается в древнейших копиях датируемого концом VIII века Требника (богослужебной книги, содержащей чинопоследования таинств и других священнодействий) Папы Римского Григория.

Свое название первый день поста получил от древнего обычая. Еще на заре христианства было принято публично каяться в совершенных грехах, посыпая голову пеплом. С X века такой вид покаяния стали применять ко всем присутствовавшим на литургии в первый день Великого поста в знак того, что все люди в той или иной степени грешны. В 1091 году Папой Урбаном II этот обряд был введен во всей Католической церкви. А пепел для него стали использовать от сожженных пальмовых или вербовых веток, освященных в прошлогоднее Пальмовое воскресенье.

Традиции поста

В наше время к началу Великого поста в католических храмах убирают все цветы. В убранстве помещения используют фиолетовый цвет, символизирующий страдание и покаяние, или другой, но обязательно темный цвет. Органная музыка в храме может звучать только в качестве аккомпанемента к песнопению, а после мессы Великого четверга и до самой Пасхи и это запрещено. В течение всего Великого поста не произносится слово «Аллилуйя». В Пепельную среду во время мессы после чтения Евангелия и проповеди священнослужитель в одеянии фиолетового цвета, обращаясь к каждому прихожанину со словами: «Покайтесь и веруйте в Евангелие» или библейскими словами: «Прах ты и в прах возвратишься», посыпает голову верующего небольшим количеством освященного пепла или рисует ему пеплом крестик на лбу (к слову, если речь идет о монахах, то им крестик наносят на тонзуру, а монахиням — на лоб, так как они не имеют права снимать в храме головной убор).

Кстати, по традиции, в первый день Великого поста голову Папы Римского пеплом посыпает один из старейших кардиналов — высшее после Папы духовное лицо Католической церкви.

Тем же, кто по каким-то причинам не смог участвовать в мессе Пепельной среды, помогут родственники — им разрешается самим выполнить этот ритуал дома принесенным освященным пеплом.

В 1966 году Папа Павел VI обновил существовавшие ранее правила поста. Согласно им, в Пепельную среду соблюдается строгий пост — то есть отказ от мяса в течение суток, полноценный прием постной пищи разрешен только один раз, но есть возможность дважды легко перекусить. Те же правила распространяются и на Великую пятницу. А запрет на мясо в течение года действует только по пятницам. Причем воздерживаться от приема мясной пищи надо с 14-летнего возраста и до конца жизни. А соблюдать строгий пост предписывается людям с 18 до 60 лет, и то, если это не вредит их здоровью. В воскресенье же вообще никаких ограничений в приеме пищи нет.

Период Великого поста — это прежде всего время покаяния и очищения от грехов. Время, когда взрослые люди, желающие принять Крещение (катехумены, или оглашенные), проходят третью, завершающую ступень катехумената, чтобы по старой традиции Католической церкви таинство совершилось на пасхальной литургии.

Что можно и чего нельзя делать

В этот период желательно отказаться от всякого рода увеселительных мероприятий. Исключения делаются для дней рождения, а также именин. Разрешено совершать и таинство Венчания (не венчаются только в Великую пятницу и Великую субботу). Необходимо присутствовать на богослужениях, читать Святое Писание, не забывать о молитве, покаянии и христианском милосердии. Словом, поощряется все, что способствует проявлению любви к ближнему и духовному росту человека.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как римокатолики и представители некоторых протестантских конфессий и православных церквей, пользующихся григорианским календарем, отмечали Сретение Господне.

40

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter