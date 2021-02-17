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Общество и люди

В лекциях оскандалившейся Бильченко нашли нарушения

14:51 17 февраля 2021
Евгения Бильченко

Члены рабочей группы Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова проанализировали онлайн-лекции, которые недавно попавшая в скандал профессор Евгения Бильченко читала в ходе дистанционного обучения. Об этом сообщает Укринформ.

«В проанализированных лекциях имеются ошибки, которые ставят под сомнение владение профессором необходимыми для преподавания знаниями», — сообщила пресс-служба вуза.

Зафиксировано, что лекции нарушили законы Украины «О высшем образовании», «Об образовании», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», а также устав университета. Это связано с тем, что значительная часть лекций была на русском языке.

«Членами комиссии также выявлены факты словесного поношения коллег-культурологов, оскорбления достоинства коллег и идейных оппонентов, использование языка ненависти профессором Бильченко во время лекций для студентов бакалавриата и магистратуры», — также сообщили в пресс-службе.

Ректору университета рекомендовано создать комиссию для анализа всех направлений деятельности кафедры, где работает Бильченко, а также временно отстранить эту преподавательницу от выполнения учебных должностных обязанностей. Окончательный вывод должна предоставить комиссия.

Напомним, ранее Бильченко отстранили от преподавания в вузе, но продолжают выплачивать ей зарплату.

Фото из Facebook Евгении Бильченко

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