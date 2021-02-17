Мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни и фотовыставка об Антарктиде: куда пойти в Киеве в выходные

До 21 февраля в Центральном доме художника открыта выставка живописи Эдуарда Базилянского и Ирины Гаршиной «Кареніна не згодна».

Адрес: ул. Сечевых Стрель¬цов, 1—5.

Вход свободный.

***

До 24 февраля проходят мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни. В программе: выставки, показы фильмов, экскурсии, презентации видео и изданий, поминальные мероприятия. 20 февраля в 19:00 состоится зажжение лучей Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни.

Адрес: информационно-выставочный центр Музея Майдана (майдан Незалежности, 18/2, Дом профсоюзов), Музей книги и книгопечатания Украины (ул. Лаврская, 9, корпус 9—10).

Вход свободный.

***

До 25 февраля в галерее «Білий Світ» действует выставка живописи Влада Крышовского Romantic Collection.

Адрес: ул. Пушкинская, 21а.

Вход свободный.

***

До 3 марта в Музее истории Киева проходит выставка художницы Олеси Рыбченко «Клітки».

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: от 30 грн.

***

До 21 марта в Музее науки можно посетить первую фотовыставку об Антарктиде и украинских полярниках «Полярні артефакти та пінгвіни».

Адрес: ул. Академика Глушкова, 1 (ВДНХ), павильон 23.

Цена: от 50 грн.

***

До 31 марта в Национальном музее украинского народного декоративного искусства проходит выставка народной художницы Украины Марии Примаченко «Калинові береги». А также выставка «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів», посвященная 120-летию со дня рождения выдающейся украинской художницы. Впервые экспонируются работы из музейных фондов.

Адрес: ул. Ивана Мазепы, 21, корпус 29, (на территории Киево-Печерской лавры).

Цена: 30—50 грн.

***

Бесплатно можно посетить: 22 февраля — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2); Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, кв. 26); Музей-квартиру Виктора Косенко (ул. Михаила Коцюбинского, 9, кв. 4); Музей гетманства (ул. Спасская, 16б). 24 февраля — Национальный музей литературы Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 11); литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (пер. Тараса Шевченко, 8а).

Напомним, 17 февраля у римокатоликов и представителей некоторых протестантских церквей начинается Великий пост. «ФАКТЫ» рассказывали о главных традициях этого периода.

Фото: maidanmuseum.org

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter