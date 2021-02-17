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Общество и люди

«Настя из Уханя» без одежды показала «телепортацию» с Занзибара в заснеженный Киев

16:46 17 февраля 2021
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко

Анастасия Зинченко (Настя из Уханя), вместе с главой миграционной службы Максимом Соколюком застрявшая на несколько дней в Занзибаре в числе почти двух сотен туристов, показала мгновенную «телепортацию» на родину.

В Instagram Анастасия выложила ролик, на котором они с Максимом Соколюком подпрыгивают, стоя на пляже возле теплого моря, и за одну секунду «приземляются» на заснеженном поле. И без верхней одежды. «Наша сумасшедшая идея. Телепортация в снежный Киев», — пишет она в комментарии к видео.

Напомним, что мытарства украинцев начались еще 13 февраля — обратный рейс из Занзибара в Киев отменили по техническим причинам. Туристов селили везде, где были места. В Украину они смогли вылететь лишь в полночь 15 февраля.

Фото со странички Анастасии Зинченко в соцсетях.

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