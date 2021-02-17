Прокуратура попросила для Стерненко 8 лет заключения с конфискацией имущества

Одесский активист Сергей Стерненко, который находится под следствием за убийство при самозащите, сообщил в своем Telegram-канале, что прокурор по старому делу за противостояние мэру Одессы Геннадию Труханову просит суд приговорить его к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

По словам активиста, оглашение приговора состоится 19 февраля в Приморском суде Одессы, куда он приглашает своих сторонников.

Речь идет о деле 2015 года, когда Стерненко во время обыска добровольно отдал полиции пневматический и стартовый пистолеты и коллекционный нож.

Тогда заявление на Стерненко написал «пророссийский коллаборант Сергей Щербич». После обыска мужчину вывезли в УБОП, где сообщили о подозрении и отправили в СИЗО.

Подозревали Стерненко и в похищении того же Щербича, который якобы подконтролен мэру Одессы Труханову. Дело тянется 5 лет. Большинство заседаний не проводились из-за неявки потерпевшего или прокурора.

«Само дело против меня основывается на очень серьезных „доказательствах“. Это показания самого Щербича … и все. А также меня обвинили в незаконном хранении оружия», — пишет активист.

Стерненко обвиняет генпрокурора Ирину Венедиктову и замглаву Офиса президента Олега Татарова в том, что они будут пытаться давить на суд и точно давили на прокурора.

«Это дело — начало политически мотивированной расправы от Труханова, которая началась еще в 2015 году. Я предполагаю, что без всякого доказательства и вопреки здравому смыслу приговор может быть обвинительным. Ибо очевидно, что здесь есть политическая мотивация и давление», — сообщил активист.

Напомним, Стерненко проходит также по делу об убийстве мужчины, который напал на него с ножом. Дело завели в 2018 году.

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