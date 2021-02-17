Издевавшаяся над детьми стоматолог из Ровно перестала выходить на связь: новые подробности скандала

В полиции открыли пять уголовных производств в отношении детского стоматолога из Ровно, которая жестоко обращалась с маленькими пациентами.

Сообщается, что к правоохранителям обратилось еще трое родителей, дети которых пострадали от врача.

12 февраля поступило письменное заявление от 28-летнего жителя Ровно о том, что во время визита к стоматологу в августе прошлого года его трехлетняя дочь получила телесные повреждения и психологическую травму.

Аналогичное обращение поступило 15 февраля и от другого жителя Ровно. Мужчина отметил, что его сын получил травмы во время приема у стоматолога в июне прошлого года.

Кроме того, с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ровенского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее 6-летней дочери.

В полиции сообщили, что сейчас детский стоматолог врачебную деятельность не ведет. Она не отвечает на звонки полиции. Ее адвокат заявлений от имени клиентки не делает.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандале вокруг Святошинского детского дома-интерната, у воспитанников которого обнаружили следы жутких побоев.

110

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter