Предполагаемая дочь Путина устроила провокацию

Предполагаемая дочь российского президента Владимира Путина Елизавета Кривоногих (в сети Луиза Розова) выложила в сеть «бунтарское» видео.

На видео, выложенное в Instagram, девушка, как обычно прячущая свое лицо, снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее. «Бунтарский дух», — так прокомментировала Луиза Розова свое видео.

В комментариях под этим постом подписчики резвились по поводу возможного отцовства Путина, в очередной раз вспоминали «аквадискотеку» из фильма-расследования Алексея Навального о «дворец» хозяина Кремля и просили владелицу аккаунта показать свой «светлый лик».

Недавно девушка пообщалась в сети с журналистом, который впервые написал о возможном отцовстве Путина. Впрочем, на самый главный вопрос: является ли она дочкой президента России, прямой ответ так и не был получен. Елизавета учится в питерском Государственном университете промышленных технологий и дизайна на факультете менеджмента в сфере арт и культуры. Девушка заявила, что после расследования не собирается закрывать свои аккаунты и продолжит заниматься тем, чем ей нравится, — «визуалом» и модой.

Фото со странички Луизы Розовой в социальных сетях.

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