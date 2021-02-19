15-летняя украинка попала в «Миротворец» из-за высказывания об украинском языке

Сайт «Миротворец» внес в свою базу киевскую школьницу Елизавету Леоненко. Причиной стал антиукраинский ролик в TikTok, записанный 15-летней Лизой. Школьницу признали жертвой российской пропаганды, но при этом сознательной участницей информационных спецопераций страны-агрессора.

Елизавета ведет свой блог под ником maybe_lizaaaaa. Одним из последних видео на канале стал ролик по поводу украинского языка. Через трехэтажные матерные конструкции юная Лиза попыталась донести, что на украинском с ней говорить нельзя — само звучание девушку бесит и дружить с украинскоговорящими людьми школьница не будет. Попутно девушка грубо обозвала всех носителей украинского языка и уверенно заявила, что в Киеве на украинском говорят только приезжие «селюки».

Видео скандального ролика опубликовано на сайте «Миротворца» (18+).



Напомним, в распространении российской пропаганды ранее была замечена еще одна украинская TikTok-блогерша. Девушка записала видео на Майдане и заявила, что между Украиной и РФ выбирает Россию.

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