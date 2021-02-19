27.76 / 27.97 33.40 / 33.77
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

15-летняя украинка попала в «Миротворец» из-за высказывания об украинском языке

9:35 19 февраля 2021
девочка

Сайт «Миротворец» внес в свою базу киевскую школьницу Елизавету Леоненко. Причиной стал антиукраинский ролик в TikTok, записанный 15-летней Лизой. Школьницу признали жертвой российской пропаганды, но при этом сознательной участницей информационных спецопераций страны-агрессора.

Елизавета ведет свой блог под ником maybe_lizaaaaa. Одним из последних видео на канале стал ролик по поводу украинского языка. Через трехэтажные матерные конструкции юная Лиза попыталась донести, что на украинском с ней говорить нельзя — само звучание девушку бесит и дружить с украинскоговорящими людьми школьница не будет. Попутно девушка грубо обозвала всех носителей украинского языка и уверенно заявила, что в Киеве на украинском говорят только приезжие «селюки».

Видео скандального ролика опубликовано на сайте «Миротворца» (18+).

Напомним, в распространении российской пропаганды ранее была замечена еще одна украинская TikTok-блогерша. Девушка записала видео на Майдане и заявила, что между Украиной и РФ выбирает Россию.

636

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
марув

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

Потап

«Разное бывает у меня в машине, но такое…» Потап показал неожиданного «пассажира»

порывай людмила

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

Винник

Язык Олега Винника в интервью Гордону вызвал неоднозначную реакцию поклонников

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер