27.76 / 27.97 33.40 / 33.77
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

«Укрпочта» из-за скандала перенесла дату выпуска марок в честь ВСУ

9:57 19 февраля 2021
Марки Сухопутные войска ВСУ

После серьезного резонанса в обществе и жесткого заявления Генштаба ВСУ «Укрпочта» перенесла дату презентации и первого погашения марок «Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска».

В «Укрпочте» заявили, что ввести в обращение марки планировали 23 февраля — эту дату выбрали как «инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом и нам в современной Украине есть, что противопоставить агрессору».

Однако эту инициативу резко раскритиковали — 23 февраля в стране-агрессоре отмечают День защитника Отечества и день воинской славы России.

«Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального Штаба ВСУ — перенести дату спецпогашения почтовых марок „Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска“ на 14 марта — День украинского добровольца», — говорится в сообщении.

Летом прошлого года «Укрпочта» выпустила марку с изображением уроженца города Черноморска (Одесская область) — бойца 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталия Шума, погибшего 16 июля 2014 года на Добнассе. Эта была первая марка в проекте «Герои не умирают».

А в январе 2020 года выпустили марку «Они выстояли. Не выдержал бетон» — в память об украинских воинах-«киборгах», которые 242 дня (с 26 мая 2014 года по 21 января 2015 года) держали оборону Донецкого аэропорта .

Фото с сайта «Укрпочты».

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
марув

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

Потап

«Разное бывает у меня в машине, но такое…» Потап показал неожиданного «пассажира»

порывай людмила

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

Винник

Язык Олега Винника в интервью Гордону вызвал неоднозначную реакцию поклонников

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер