«Укрпочта» из-за скандала перенесла дату выпуска марок в честь ВСУ

После серьезного резонанса в обществе и жесткого заявления Генштаба ВСУ «Укрпочта» перенесла дату презентации и первого погашения марок «Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска».

В «Укрпочте» заявили, что ввести в обращение марки планировали 23 февраля — эту дату выбрали как «инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом и нам в современной Украине есть, что противопоставить агрессору».

Однако эту инициативу резко раскритиковали — 23 февраля в стране-агрессоре отмечают День защитника Отечества и день воинской славы России.

«Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального Штаба ВСУ — перенести дату спецпогашения почтовых марок „Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска“ на 14 марта — День украинского добровольца», — говорится в сообщении.

Летом прошлого года «Укрпочта» выпустила марку с изображением уроженца города Черноморска (Одесская область) — бойца 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталия Шума, погибшего 16 июля 2014 года на Добнассе. Эта была первая марка в проекте «Герои не умирают».

А в январе 2020 года выпустили марку «Они выстояли. Не выдержал бетон» — в память об украинских воинах-«киборгах», которые 242 дня (с 26 мая 2014 года по 21 января 2015 года) держали оборону Донецкого аэропорта .

Фото с сайта «Укрпочты».

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