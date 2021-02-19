Мужчина попался на измене жене из-за нюанса на фото
Высланное жене селфи привело к разоблачению неверного мужа. Об этом рассказывается в вирусном видео пользовательницы @shesough, размещенном в TikTok.
Мужчина уехал в казино и остановился на ночь в отеле. Из ванной комнаты он выслал супруге несколько селфи, сделанных в зеркале. Но женщина заметила на фото деталь, которая свидетельствовала, что ее муж находится в номере не один, — возле раковины лежал выпрямитель для волос
«Теперь он свободный мужчина», — заявила автор публикации.
Пользователи также отметили, что на пальце мужчины нет обручального кольца.
Видео набрало больше четырех миллионов просмотров и тысячи комментариев.
Ранее сообщалось, что в Индии невеста сбежала прямо со свадьбы. тогда жених сочетался браком с ее сестрой.
Иллюстративное фото: pixabay.com352
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