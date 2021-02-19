Мужчина попался на измене жене из-за нюанса на фото

Высланное жене селфи привело к разоблачению неверного мужа. Об этом рассказывается в вирусном видео пользовательницы @shesough, размещенном в TikTok.

Мужчина уехал в казино и остановился на ночь в отеле. Из ванной комнаты он выслал супруге несколько селфи, сделанных в зеркале. Но женщина заметила на фото деталь, которая свидетельствовала, что ее муж находится в номере не один, — возле раковины лежал выпрямитель для волос

«Теперь он свободный мужчина», — заявила автор публикации.

Пользователи также отметили, что на пальце мужчины нет обручального кольца.

Видео набрало больше четырех миллионов просмотров и тысячи комментариев.

Ранее сообщалось, что в Индии невеста сбежала прямо со свадьбы. тогда жених сочетался браком с ее сестрой.

Иллюстративное фото: pixabay.com

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