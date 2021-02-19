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Общество и люди

Попавшую в «Миротворец» 15-летнюю украинку атаковали в TikTok

15:16 19 февраля 2021
Попавшую в «Миротворец» 15-летнюю украинку атаковали в TikTok

Киевскую школьницу Елизавету Леоненко, которую внесли в списки сайта «Миротворец» за антиукраинские высказывания в TikTok, захейтили пользователи. Под последними постами 15-летней школьницы в соцсети, которую признали жертвой российской пропаганды, собрались сотни отзывов с оскорблениями и угрозами.

И хотя ролики уже не содержат пропагандистского контента, под последним из них на данный момент набралось уже более 500 комментариев (перед предыдущим — более 200).

Напомним, поводом для критики девочки стал ролик Лизы по поводу украинского языка. Через трехэтажные матерные конструкции юная Лиза попыталась донести, что на украинском с ней говорить нельзя, обозвала всех носителей украинского языка и уверенно заявила, что в Киеве на украинском говорят только приезжие «селюки».

А минувшим летом под столь же плотный прессинг попала телеведущая Снежана Егорова, которая цинично высказалась об украинских воинах, защищающих страну.

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