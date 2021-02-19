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Общество и люди

В Украине выпускают «Московское» пиво с российским триколором: в сети волна возмущения

17:19 19 февраля 2021
Пиво

В Луганской области обнаружили пиво «Московское», на этикетке которого присутствует «триколор» страны-агрессора и Кремль. На скандальный акцент обратил внимание ветеран ООС, волонтер Анатолий Штефан («Штирлиц»).

«Тут дело не так в названии пива „Московское“, а больше в триколоре российских оккупантов и Кремля на этикетке. Тих, кто уже 7 лет пытается всеми силами уничтожить Украину. Без слов…», — возмутился офицер в соцсети.

В сети уже сообщили, что пивзавод в Кременной принадлежит бывшему народному депутату от Партии регионов Владимиру Струку, который осенью 2020 года стал городским головой 20-тысячного города Кременная.

Его сравнивают с одиозной Нелей Штепой (экс-мэр Славянска), отмечая, что еще будучи поселковым головой Юбилейного, он якобы сотрудничал с боевиками «ЛНР». Тем не менее официальные обвинения ему предъявлены не были.

А в комментариях к посту Штефана его фолловеры сообщили, что в Бахмуте (Донецкая область) до сих пор выпускают пиво с не менее красноречивым названием …"Московська Січ".

Напомним, в 2016 году руководство колбасного цеха одного из мясоперерабатывающих предприятий Коломыйского района на Прикарпатье приняло решение изменить название выпускаемой ими копченой колбасы «Московская» на «Бандеровская».

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