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Общество и люди

Уборщица, «ворвавшаяся» в прямой эфир украинского ТВ, стала звездой

19:08 19 февраля 2021
Скрин видео

Во время утреннего шоу на «Суспільному» произошел курьезный инцидент — в кадр вошла уборщица со шваброй, которая не прекратила убирать, даже когда ей сказали, что идет эфир.

Ведущие шоу — Виктор Дяченко и Ольга Топольницкая — не растерялись, а нашли выход из положения, сделав женщину — Анну Григорьевну — героиней эфира.

Кадры с ней в своем Facebook показал один из журналистов.

В сети решили, что Анна Григорьевна — настоящая звезда, и зрителям было интересно увидеть человека, который всегда остается за кадром.

Напомним, ранее журналист «Схем» Михаил Ткач предложил номинировать ведущего «Прямого» Матвея Ганапольского на «Оскар» за его реакцию на заявление пятого президента Украины Петра Порошенко о покупке им телеканала.

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