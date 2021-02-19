Участник «Голосу країни» получил в Египте тяжелую травму

Любимец молодежи 24-летний поэт, музыкант, участник телепроекта «Голос країни», актер Эдгар Винницкий, который последние годы живет «на два города» — Киев и Одессу, оказался в сложной ситуации. В эти февральские дни, находясь на отдыхе в Египте, он сломал шейку бедра и был срочно госпитализирован. По его словам, ситуация оказалась настолько серьезной, что отсчет времени шел буквально на часы.

«Путешествие в Египте подошло к концу. Вчера упал не самым благоприятным образом. Думали, до утра подождем, может, ушиб какой-то… Утром отель предложил за свой счет отвезти на X ray МРТ, для снимков. И мы успели очень вовремя, как сказал наш лечащий доктор. Перелом бедренной кости непосредственно рядом с тазобедренным суставом. Операция необходима была немедленно», — написал Эдгар в Fecebook.

Судя по всему, медицинская страховка не покрывала расходы на операцию. Поэт предложил своим поклонникам перевести на расчетный счет кто сколько может. Необходимую начальную сумму собрали всего за сутки.

«Это слезы счастья — видеть, как все внезапно отозвались. Мне так приятно друзья. Я всегда чувствовал, что у нас сильная связь, а это стало реальным доказательством. Я безмерно благодарен каждому, кто отозвался! Ваша поддержка сращивает косточки молниеносно!» — продолжил Винницкий.

В свойственной ему ироничной манере Винницкий уточняет, что «заплатили не всю сумму, а только часть денег перед операцией, так как за время путешествия научились торговаться. Большую часть еще предстоит погасить в ближайшие несколько дней, а потом еще и транспортировать меня в лежачем положении в Украину… По-прежнему благодарны за любую помощь! 5 375 414 126 624 526».

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», 19 февраля в Египте автобус с украинскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие.

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