Съемки для взрослых оплачивают лучше: медсестра устала от маленькой зарплаты и ушла в веб-модели

В Германии 28-летняя медсестра Кора из Кёльна десять лет проработала в больнице, еле сводя концы с концами из-за маленькой зарплаты. И, когда началась пандемия коронавируса, девушке пришлось как-то выкручиваться, пишет Daily Star.

«В больницах мы так старались и многого добились, но мало кто был нам благодарен. Все почему-то принимали это как должное», — говорит она.

Она разочаровалась в профессии, к тому же ей не хотелось заразиться, так что она уволилась. До этого Кора сочетала работу медсестрой с интернет-подработками, где она продавала свои фото в откровенных нарядах.

Её расстраивало, что пара часов перед камерой оплачивались в несколько раз лучше, чем пара недель в больнице. Поэтому девушка решила полностью сменить профессию и работать из дома, раздеваясь за деньги.

Она взяла себе псевдоним Кора Даймонд, под которым её теперь и знают поклонники. Девушка не слишком волновалась: у неё уже был опыт в этой сфере, тем более у неё были подруги, которые уже работали такими же моделями.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай. Так, жительница Лос-Анджелеса Райли Саммерс преподавала в школе, но лишилась работы из-за пандемии коронавирусной болезни. После увольнения она завела профиль на сайте для взрослых Nudiez.tv. Там она публикует свои самые откровенные фотографии.

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