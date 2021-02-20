Вибачилася рідною мовою: 15-летняя блогер Леоненко извинилась за оскорбительные высказывания об украинском языке

15-летняя тиктокерка Елизавета Леоненко, которая заявляла, что ей «вс…лась ваша рідна мова», резко передумала и решила попросить прощения за свои слова.

Видео с извинениями она разместила в своем TikTok.

«Я прошу прощения за негативные высказывания относительно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки, и я — не исключение. Это была реакция на оскорбление меня за плохое произношение украинском языке. На самом деле я хорошо знаю украинский язык и свободно им владею, но с небольшим акцентом», — сказала она.

Леоненко заверила, что «не хотела обижать людей».

«Мне нравится жить в Украине. Я ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны не сказала», — добавила она.

Напомним, после выпадов Лизы в адрес родного языка и его носителей девочка подверглась прессингу в сети.



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