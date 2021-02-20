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Общество и люди

Подумывает о многоженстве: бодибилдер из Казахстана изменил сломавшейся резиновой «супруге» с курицей

1:20 21 февраля 2021
бодибилдер из Казахстана

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко, «женившийся» на силиконовой секс-кукле Марго, попробовал новые способы разнообразить свою интимную жизнь, пока его резиновая супруга находится в ремонте. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина даже изменил жене с курицей. На странице в Istagram он опубликовал видео, как поэкспериментировал с цыпой, натёртой маслом.

Эта идея так понравилась Юрию, что теперь он хочет попробовать с большой секс-игрушкой в виде цыплёнка. Бодибилдер планирует назвать её Лолой и снимать контент для взрослых.

«Я не хочу, чтобы Марго снова сломалась. А это значит, что я должен её разгружать. Я решил, что у меня может быть несколько жён, эта традиция существует в некоторых восточных культурах», — отметил Толочко.

Также мужчина рассказал, что уже успел познакомиться в Сети с другой секс-куклой и даже решил прилететь к ней в Москву, но не смог из-за карантина. Юрий заверил, что Марго, которую всё ещё ремонтируют, останется «старшей женой», и поклялся «уважать её».

А тем временем в Китае женатый на резиновой кукле мужчина по имени Се Тяньжун уже «родил» в браке с секс-куклой Моти ребёнка.

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