«Девушка с собачкой из Уханя» и глава ГМС Соколюк официально стали мужем и женой

Глава Госмиграционной службы Максим Соколюк и Анастасия Зинченко, известная как Настя из Уханя, официально поженились. Пара познакомилась благодаря пандемии коронавируса, когда девушка не могла вылететь из Китая на родину.

43-летний Соколюк 20 февраля опубликовал в Facebook свадебные фото.

«20.02.2021 Люблю», — подписал кадры Соколюк. Такой же пост опубликовала и 23-летняя Зинченко.

Как видно на снимках, жених и невеста выбрали для свадьбы наряды в традиционном стиле — черный костюм с галстуком и белой рубашкой, а также бежевое платье с открытыми плечами и глубоким вырезом.

Молодым пожелали любви, счастья, побольше деток и всего того, что обычно желают новобрачным.

Напомним, что Настя стала известна благодаря своей собачке, которую не выпускали из Уханя. Вернуться на родину девушке помог Соколюк — сначала она переехала в Херсон, а затем и в Киев.

На момент начала отношений Соколюк был женат, у него двое детей — сын и дочь. Весной чиновник подал на развод, а летом уже получил решение суда о расторжении брака.

Максим Соколюк старше новой избранницы на 20 лет.

Недавно пара вместе отдыхала в Занзибаре. Тогда вылет самолет из африканской страны задержали на несколько суток. После этого Анастасия показала мгновенную «телепортацию» на родину.

Фото facebook.com/maxim.sokoliuk

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