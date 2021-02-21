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Общество и люди

Не хотел «сдать» победу представителю МВД: в Туркменистане семиклассника забили до смерти за выигранный поединок по дзюдо

15:10 21 февраля 2021
Избиение

В Туркменистане после победы на соревнованиях по дзюдо 14-летнего Сулеймана жестоко избили, увезли в неизвестном направлении и оставили умирать. Подростка заметили прохожие и вызвали скорую, однако спасти мальчика не удалось, сообщает Turkmen.news.

Так, подросток учился в седьмом классе спортивного интерната по подготовке олимпийского резерва в Ахалской области. На турнире в городе Бахардене 14-летнему мальчику якобы намекнули, что он должен проиграть курсанту института МВД Туркменистана. Однако школьник одержал победу и стал чемпионом.

После этого тренера мальчика и его самого жестоко избили и увезли в неизвестном направлении. Прохожие заметили окровавленного подростка и вызвали скорую, однако врачи в одной из столичных больниц посоветовали отвезти его по месту жительства — за 500 километров от Ашхабада. Пострадавшего доставили в районную больницу в Дашогузском велаяте, но спасти мальчика не удалось, он скончался спустя несколько дней.

Родители скончавшегося школьника обратились к президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову и потребовали найти виновных и наказать их.

Как писали «ФАКТЫ», полгода назад президент Туркменистана Бердымухамедов провел выездное заседание Совета безопасности страны. После заседания он и руководители военных ведомств отправились на полигон, где Бердымухамедов вместе с министрами пострелял по мишеням. Отстреляв по мишеням из двух разных пистолетов, Бердымухамедов взорвал стоящие неподалеку бочки, расстреляв их из многоствольного пулемета — «минигана», смонтированного на крыше внедорожника.

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