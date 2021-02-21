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Общество и люди

Счет пошел на дни: глава Минздрава рассказал, когда индийская вакцина прибудет в Украину

15:59 21 февраля 2021
вакцина

Министр здравоохранения Максим Степанов, лично выехавший в Индию контролировать отгрузку вакцины, обещает, что поставка состоится «на днях». Ранее глава Минздрава планировал начать вакцинацию с 15 февраля, но ни одну из обещанных вакцин в Украину так и не привезли.

Степанов подтвердил, что для Украины отгружается индийская вакцина CoviShield. Под этим названием в Индии выпускается препарат, разработанный Оксфордским университетом и биофармацевтической компанией AstraZeneca. (Оригинальный продукт от Oxford/AstraZeneca называется COVID-19 Vaccine AstraZeneca и зарегистрирован под кодом EMEA/H/C/5 675).

Индийская вакцина выпускается в городе Пуна на мощностях фармгиганта Serum Institute of India («Индийский институт сывороток»). В Украину должны приехать полмиллиона доз.

«500 тыс. доз вакцины едут в Украину и далее будут распределены между регионами, — отчитался Степанов. — Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее — долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет в Украину».

Напомним, индийский Serum Institute планировал к марту 2021 года довести выпуск вакцины до 100 млн доз. В январе предприятие подало заявку на экстренную регистрацию вакцины для использования в Индии и других странах. Представители Serum Institute говорят, что их вакцина уже отправлена в Бразилию, Мексику и Канаду, а также планируется поставка миротворческим силам ООН.

В Украине отношение к индийской вакцине неоднозначное. У населения есть подозрения, что Украине дали вакцину, от которой отказались другие потенциальные покупатели.

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