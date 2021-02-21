Выпьем за здоровье: подчиненный купил слюну у пациента с коронавирусом, чтобы заразить своего босса

В Турции правоохранители расследуют необычное дело, которое связано с попытками убить человека при помощи зараженной коронавирусом слюны, пишет LADbible.

Так, местный житель купил эту слюну у пациента с положительным диагнозом на COVID-19 с намерением влить ее в чай своего босса.

«Он купил слюну у пациента с CoViD-19 за 500 турецких лир и попытался смешать её с моим напитком. Я узнал об этом от одного из сотрудников», — рассказал владелец компании.

Он объяснил, что является владельцем автосалона и недавно передал работнику 215 тысяч турецких лир, чтобы он отнёс их в сейф, ключ от которого у того тоже был. Однако деньги так и не появились внутри, поскольку сотрудник потратил их на погашение своего кредита.

Возвращать деньги он также отказался и начал угрожать бывшему начальнику расправой, после чего тот обратился в полицию.

Теперь, когда полиция завершила расследование дела, у злоумышленника, возможно, появится время задуматься о том, насколько правильно он вел себя в последние недели.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай в Турции. Ранее в провинции Самсун ревнивая турчанка с COVID-19 плевала на мужа, пытаясь заразить его коронавирусом. Она несколько раз укусила его, а также попыталась засунуть свою руку ему в рот. После потасовки мужчина пожаловался на жену в прокуратуру.

Также ранее сообщалось, что повар малайзийского пятизвездочного отеля Grand Ion Delemen плевал в еду китайских отдыхающих из ненависти к ним, так как считал китайцев виноватыми в распространении коронавируса по миру. А в Лондоне весной скончался 61-летний водитель такси Тревор Белл, который тяжело заболел коронавирусом после того, как один из пассажиров плюнул в него. Примерно в это же время в одной из больниц британской столицы умерла сотрудница железнодорожной кассы на лондонском вокзале Виктория — 47-летняя Белли Муджинга. Ей и ее коллеге в ходе ссоры плюнул в лицо разозлившийся пассажир, который заявил им, что болен коронавирусом. Спустя несколько дней после инцидента обе женщины заболели. Коллега Белли благополучно поправилась. Муджинге, у которой были сопутствующие респираторные проблемы, справиться с вирусом не удалось.

Отметим также, что одним из наиболее «благоприятных» мест для возникновения очага вируса SARS-CoV-2 и его последующего распространения является ротовая полость (особенно слюнные железы, язык и миндалины).

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