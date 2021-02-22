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Общество и люди

«Укрпочта» уволила отказавшуюся говорить на украинском языке сотрудницу

12:37 22 февраля 2021
почта

В Кривом Роге сотрудница «Укрпочты» в грубой форме отказалась общаться с посетителем на украинском языке. Вместо того, чтобы выполнить закон о языке, сотрудница, оказавшаяся замначальником отделения, попыталась сначала укрыться в подсобном помещении, а потом вызвала полицию.

«Я разговариваю, как мне удобно», «Мужчина, выйдите отсюда», «Вы вообще кто такой?», «У вас нет права меня снимать», — заявляла женщина. Представиться посетителю она отказалась, требования о ношении маски также проигнорировала.

22 февраля стало известно, что заместительницу начальника отделения «Укрпочты» уволили за нарушение карантинных требований и закона о языке. Как сообщает ТСН.ua, жалоба на женщину за невежливое обращение была не первой, а потому руководство отделения обошлись без предупреждений и решило проблему радикально.

Напомним, 16 января 2021 года в Украине вступила в силу статья 30 закона о языке. Она требует от сферы услуг обслуживать потребителей и предоставлять информацию на государственном языке. Авторы закона предлагали наказывать нарушителей штрафом — от 3400 до 5100 гривен.

За грубое нарушение нормы закона уже была уволена кассир киевского супермаркета. Она отказалась говорить с клиентом на украинском и грязно выругалась по этому поводу.

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