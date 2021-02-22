В Одессе умер известный волонтер, ставший символом Революции Достоинства

В Одессе умер известный участник Революции Достоинства, АТО, волонтер и общественный деятель Владимир Малофеев. У мужчины, получившего ранение под Дебальцево, выявили тяжелое заболевание. Его пытались спасти всеми силами, но…

«Ушел Владимир Павлович, человек-легенда, человек-принцип, человек — душа компании! Нам не дано понять планы Вселенной и почему Господь забирает лучших, когда они так нужны семье, друзьям и Украине», — констатировал известный одесский волонтер Андрей Танцюра.

Малофеева, которого многие в регионе знали как человека, ставшего символом одесского Майдана, и называли просто дядей Вовой, не хотели брать в АТО добровольцем из-за возраста, но он настоял. Недавно был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины (Одесса), где у героя диагностировали серьезное онкологическое заболевание. Вероятнее всего, развилось оно в результате тяжелого ранения, полученного Владимиром Павловичем в боях под Дебальцево.

«Он до последнего отказывался ехать в больницу. Его доставили в тяжелейшем состоянии», — рассказал Танцюра.

Друзья собирали для обследования и лечения средства, врачи делали все необходимое, но спасти его не удалось.

До последних дней ветеран занимался военно-патриотическим обучением детей и молодежи, был их наставником в известной игре «Сокол Джура».

В Одессе дяде Вове посвящен мурал: в 2017 году его портрет на стене одного из жилых домов по улице Сегедской запечатлела в образе одессита-моряка художница из Великобритании Анастасия Белоус.

Прощание с мужественным человеком состоится 24 февраля, гражданская панихида пройдет с 10:00 до 11:00 у Дома офицеров по улице Пироговской.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве от COVID-19 умерла солистка Национальной оперы и волонтер Александра Тарасова. С апреля 2015-го по март 2018 года она возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики.

Летом 2020-го года остановилось сердце известного волонтера Натальи Ивановой. Ей было 35 лет. За месяц до этого в Прикарпатье трагически умерла волонтер Ирина Шевчишин. А в Киеве скончался волонтер Виталий Панич. Причем после смерти Панича пропали его документы, деньги и мобильный телефон.

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