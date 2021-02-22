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Общество и люди

Прославившейся рэпом украинской учительнице пришлось уволиться

16:27 22 февраля 2021
Ольга Халепа

Учительница биологии из Харковской Ольга Халепа, которая стала известна благодаря рэп-урокам и была признана"Учителем года", уволилась из школы в селе Яковлевка Лозовского района. Об этом она рассказала в эфире телеканала Simon.

Ольга Халепа, работавшая в школе села Яковлевка Лозовского района, сказала, что ей пришлось уволиться из-за морального давления в коллективе.

«На меня осуществляли психологическое давление. Все время блокировались мои начинания, мои проекты. Было полное игнорирование. Это был ад, если честно. Когда в коллективе издеваются, и администрация все время прессует, ты просто ставишь точку, пишешь заявление и уходишь», — заявила Халепа.

Учительница преподавала биологию в 5−9 классах. Во карантина она стала записывать для учеников уроки в стиле рэп-манере. За инновационный подход Ольгу Халепу признали «Учителем года».

Из школы, в которой проработала 13 лет, она уволилась 3 сентября 2020 года. Новую работу пока не нашла. Халепа ведет телеграмм-канал и канал в YouTube, в которые выкладывает информацию по биологии для детей.

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