С полицией, балеринами и оркестром: одессит оригинально встретил жену из роддома

Необычное зрелище могли наблюдать одесситы сразу в нескольких местах города: поначалу — возле роддома № 5 по улице Маршала Говорова, затем — на площади 10 апреля…

Прекрасный и трогательный момент возвращения супруги из роддома с малышом запоминается, естественно, навсегда. Но чтоб вот так?!

Встречать счастливую маму с новорожденной прибыл целый кортеж украшенных элитных авто (говорят, новоиспеченный отец имеет непосредственное отношение к автобизнесу). От входных дверей и до самых авто расстелили алую дорожку, по которой проследовала мама Оля с новорожденной. Под «аккомпанемент» танцоров, державших в руках огромные букеты цветов.

По пути следования эскорта расположили билборды с благодарностью супруге: «Кашик, спасибо за дочь!». На площади играл духовой оркестр, гремели залпы салюта.

Сказочное действо продолжилось возле дома и в самом жилище счастливой семьи: кружащиеся балерины — прямо в подземном паркинге, сотни воздушных шаров в виде сердец, в квартире — тысяча розовых роз и детские вещи в таких же тонах.

Словом, очень трогательно. Как пишут в сети: «Такого Одесса еще не видела!», «Папа молодец !!! Вот бы так каждый встречал из роддома)))»

Правда, есть и более «приземленные» отклики: «Не че, что в стране война? Там людям жрать нечего!!!»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что сотрудник спецподразделения одесской полиции креативно сделал предложение любимой девушке в день ее рождения. Организовать настоящее шоу помогли коллеги и друзья.

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